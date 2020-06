Morgen meer informatie over Pokémon Sword & Shield Expansion Pass

Wanneer zal de eerste uitbreiding van deze Expansion Pass uitkomen?

Begin dit jaar werd aangekondigd dat Pokémon Sword & Shield een Expansion Pass zullen krijgen. Voor het eerst is er niet gekozen voor een derde versie of een direct vervolg, maar voor DLC. Deze Expansion Pass zal bestaan uit twee uitbreidingen; The Isle of Armor en The Crown Tundra. Beide uitbreidingen zullen een nieuwe regio en Pokémon met zich meebrengen. Niet alleen oude Pokémon keren terug, maar ook nieuwe Galar-vormen en nieuw ontdekte Pokémon maken hun opwachting in de DLC. The Isle of Armor zou eind juni moeten uitkomen, terwijl The Crown Tundra in de herfst uitkomt.

Vandaag heeft het Japanse Twitter-account van The Pokémon Company naar buiten gebracht dat we morgen meer informatie over deze Expansion Pass kunnen verwachten. Deze informatie wordt morgen, 2 juni, om 22:00 JST onthuld. Dat is hier morgenmiddag om 15:00.

Wat hoop jij dat er wordt onthuld? Laat het ons weten in de reacties.