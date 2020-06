[Budget Tip] Battle Chasers: Nightwar

Zin in een nieuw spel maar heb je weinig geld? Daily Nintendo biedt uitkomst.

Met al dat thuiszitten heb je ongetwijfeld ineens veel meer tijd om te gamen, maar dat is natuurlijk niet gratis. En waar de een een enorme backlog aan spellen heeft, is de ander juist op zoek naar nieuwe games voor weinig geld. Mocht je tot de laatste groep behoren, dan komt deze rubriek als geroepen. Regelmatig schotelen we je een spel voor welke je voor een prikkie kunt krijgen, maar wel écht de moeite waard is.

Ongetwijfeld zal het niet elke week jouw ding zijn, ook voor jou zal er vast een keer wat leuks tussen zitten! Deze week: Battle Chasers: Nightwar.

Battle Chasers: Nightwar is een klassieke turn-based RPG die je meeneemt naar een duister verhaal, vol afgrijselijke kerkers, waarin je moet zien te overleven. Ongetwijfeld zal een deel van jullie afhaken bij de woorden ‘turn-based’, maar wanneer dit wel jouw ding is kan Battle Chasers een enorm leuke ervaring zijn. En heb je altijd al gedacht dat turn-based spellen niks voor jou zijn? Sluit het spel ook dan niet uit, turn-based gevechten moet je immers leren waarderen! Battle Chasers: Nightwar kan hiervoor zomaar eens een mooie start zijn.

Het leuke aan Battle Chasers: Nightwar is, dat het spel is gebaseerd op de gelijknamige stripboeken, en in stripvorm ook het verhaal deels vertelt. Iets wat er werkelijk prachtig uitziet. Het spel maakt gebruik van een top-down view vanuit waar je jouw personage bestuurt. Zeg trouwens maar personages, je kunt namelijk tussen personages wisselen, waarbij deze allemaal hun eigen unieke vaardigheden hebben om bepaalde problemen aan te pakken. Natuurlijk hebben we dit al vaker in spellen gezien, het houdt de gameplay wel lekker divers. Daarnaast zitten de puzzels die je tegenkomt goed in elkaar, en deze springen perfect in op het wisselen van personages waar nodig.

Battle Chasers: Nightwar biedt naast het verhaal ook flink wat quests, extra challenges en ook is er flink wat loot te verzamelen. En misschien wel een van de meest positieve dingen aan de game: Battle Chasers: Nightwar is grafisch gezien een pareltje. Waar het spel aanvankelijk voor rond de 40 euro op de markt werd gebracht, kun je ‘m nu aanzienlijk goedkoper scoren. Voor maximaal 25 euro haal je de game in huis, maar wie iets beter zoekt kan ‘m waarschijnlijk wel voor twee tientjes vinden!