Bekijk 25 minuten aan Fairy Tail RPG gameplay

Tijdens de Cloud Matsuri 2020 werden middels een livestream flink wat nieuwe beelden getoond.

De Fairy Tail-serie behoort in het rijtje series tussen onder andere Naruto, Bleach en One Piece. Binnenkort komt er een nieuwe game van de serie, want Koei Tecmo werd inmiddels al een tijdje aan een Fairy Tail RPG. Voor wie erg uitkijkt naar de game, is hieronder bijna een half uur aan footage te bekijken.

Het spel komt naar alle consoles alsmede naar de pc en moet eind juli uit worden gebracht. De ontwikkelaar van het spel is Gust Co. Ltd en die kennen we onder andere van de Atelier-serie.