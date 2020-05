Video toont eShop-aanraders van mei

Hieronder vind je een overzicht van de absolute aanraders van de maand mei:

Nintendo heeft een nieuwe video online gezet met hoogtepunten uit de eShop over de maand mei. We nemen de games ook meteen even met je door.

Minecraft Dungeons: Red je dorpsbewoners, ga opzoek naar de schatten en overleef de kerkers. Nu kun je met 4 vrienden samen de strijd aan gaan. Lees onze review hier.

Ion Fury: Trek de straten in van Neo DC om met Shelly ‘Bombshell’ Harrison Dr. Jadus Heskel te vermoorden. Lees onze review hier.

Golf with your friends: Multiplayer spel voor wel 12 spelers! Sla een balletje op de diverse themabanen, verander de baan in een catwalk of verruil de hole voor een hockeydoel.

Void Basterds: Neem de leiding om de Void Basterdl te leiden. Jij neemt de beslissingen waar je naar toe gaat en tegen wie je moet vechten. Of kies je liever voor een strategische aanpak? Het is allemaal in jou handen.

Atomicrops: In een gehavend landschap doe je er alles aan om je gewassen te beschermen. Verdedig je akkers, bevoorraad de stad en trouw met je dorpelingen om het gevecht aan te gaan. Lees onze review hier.

Lonely Mountains Downhill: Spring op je fiets en verken het wilde landschap naar beneden. Spring, race en glij naar beneden zonder te vallen. Van de top naar de voet van de berg. Lees onze review hier.