[Review] Minecraft Dungeons

Is deze game net zo succesvol als Minecraft?

Van Minecraft ben je misschien gewend om op ontdekking te gaan, verschillende voorwerpen te craften, de meest grote dingen te bouwen en hier en daar af en toe een vijand af te slachten. Minecraft Dungeons lijkt hier totaal niet op. Ondanks dat het zich in hetzelfde universum afspeelt, moet je iets compleet anders doen; non-stop vijanden afslachten om de dungeons op deze manier te halen. Weet Minecraft Dungeons het succes van Minecraft te evenaren?

Ontmoet oude bekenden

Het verhaal van deze game is eigenlijk vrij simpel. Een Arch-Illager was op ontdekkingstocht, opzoek naar een nieuw thuis. Hij werd namelijk vermeden door zijn eigen volk. Plots kwam hij tijdens zijn reis een krachtig artefact tegen; The Orb of Dominance. Met dit artefact liet hij iedereen voor hem buigen. Diegenen die weerstand boden konden rekenen op wraak. Verschillende bekende vijanden uit Minecraft worden afgestuurd op deze personen. Het is tot nu toe echter niemand gelukt om de Arch-Illager te verslaan. Kun jij hier verandering in brengen?

De wereld

Nadat je jouw eigen personage hebt aangemaakt begin je met een tutorial. Hierbij leer je alles wat je moet weten voordat je aan het spel kunt beginnen. Ook kun je hierna kiezen of je in je eentje of samen met andere spelers wilt spelen. Je kunt in totaal met 3 andere spelers spelen via lokale of online multiplayer. Helaas kun je op dit moment nog niet spelen met spelers op een andere platform, maar dit komt er wel aan via een update. In dezelfde wereld als de tutorial verschijnen even later een blacksmith, waar je wapens en kleding kunt kopen, een winkeltje waar je artefacten kunt kopen en een kaart, waarmee je de wereld kunt zien.

Als je deze kaart opent kun je een dungeon kiezen om te spelen. Aan het begin heb je één dungeon, maar je krijgt er steeds meer na het voltooien van de vorige dungeons. In totaal zijn er 10 dungeons (en nog een aantal verborgen dungeons die je moet vinden). Het aantal dungeons is niet veel, zeker omdat je er met ongeveer 6 uur doorheen bent. Wel komen er nieuwe levels bij via (betaalde) updates. Ook kun je elk level op meerdere moeilijkheidsgraden spelen, waardoor je een level toch weer anders beleeft.

De dungeons

Elke dungeon heeft zijn eigen thema. Zo heb je bijvoorbeeld een dungeon in een bos, in de mijnen, in de woestijn en een dungeon vol met lava. Naast deze opzet is elke dungeon vrijwel hetzelfde; versla vijanden, voltooi opdrachten, versla (eind)bazen en kom bij het einde. Deze opdrachten verschillen van villagers bevrijden tot sleutels vinden om deuren open te maken. Deze opdrachten brengen vooral een beetje afwisseling in de dungeons.

Het verslaan van de monsters en (eind)bazen is heel uitgebreid. Je hebt allereerst verschillende monsters. Zo heb je zombies die jou van dichtbij proberen aan te vallen of skeletten die jou met een pijl en boog of een speer aanvallen. Hierdoor zul je ook verschillende wapens nodig hebben. Gelukkig kan ook jij kiezen tussen zwaarden, speren, pijl en bogen etc. Ook kun je deze upgraden met behulp van enchantment points, die je krijgt als jouw personage een level omhoog gaat.

Mocht je worden aangevallen door een grote groep vijanden, zul je geen kans maken met deze wapens. Hiervoor heb je gelukkig de artefacten! Hiermee kun je bijvoorbeeld een lama oproepen die jou helpt met vijanden verslaan, of je kunt een explosie maken als je genoeg vijanden hebt verslagen en hun zielen hebt verzameld. Daarnaast is het belangrijk dat je de goede uitrusting kiest. Elke uitrusting heeft ook weer zijn voor- en nadelen. Zo geeft de ene outfit meer levenspunten erbij dan een andere outfit, maar moet je wel langer wachten tot je weer een artefact kunt gebruiken.

Goede sfeer, mindere performance

Als je naar het spel kijkt, herken je gelijk het blokkerige van Minecraft. Het ziet er in mijn ogen alleen wel een stuk gedetailleerder uit en ook de verlichting ziet er geweldig uit, vooral in de donkere levels. Echter denk ik wel dat het grafisch iets te veel vraagt van de Switch. Regelmatig zul je namelijk haperingen in het spel tegenkomen. Deze haperingen kunnen net het verschil maken tussen leven en dood als je tegen een grote groep vijanden vecht. Verder is ook de muziek is typisch wat je van Minecraft verwacht. De achtergrondmuziek is niet heel druk, maar zorgt er wel voor dat het bij een dungeon past. Verder hoor je natuurlijk de typische geluiden die de vijanden in Minecraft maken.

Conclusie

Minecraft Dungeons is een vermakelijk spel. Het oogt goed en is zeker geschikt voor mensen die net met dungeon crawlers beginnen. Voor de mensen die al wat meer ervaren zijn binnen dit genre, is het wat minder uitdagend. Verder hoop ik dat er nog een update komt die de haperingen kan oplossen en dat er via een gratis update nog een aantal extra levels worden toegevoegd. Naast deze twee punten is het namelijk weer een goede game binnen de Minecraft-serie!

Eindcijfer: 7.7