[Release Radar] Uitgelichte releases week 23

Ook komende week staan er mooie titels in de planning om uitgegeven te worden!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Liberated

Verschijnt op: 2 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99

Uitgever Walkabout Games en ontwikkelaar Atomic Wolf een gewelddadig politiek spel waarbij je deel uitmaakt van een revolutie op de markt gebracht. In dit stripboek-achtige avontuur wordt je elke minuut van de dag in de gaten gehouden. Het is aan jou of je in opstand komt.

Shantae and the Seven Sirens

Verschijnt op: 4 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €27,99

Eindelijk een nieuw spel in de Shantae-serie! In het vijfde avontuur, Shantae and the Seven Sirens, leer je een nieuwe vaardigheid. Namelijk: Fusiemagie. Ook sluit je vriendschappen met andere half-genieën en ga je de strijd aan tegen de Zeven Sirenen. Zijn jullie klaar voor deze tropische platformer?

The Outer Worlds

Verschijnt op: 5 juni 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Op een dag wordt je wakker, een decennia later dan gepland en verdwaald in het heelal. Je komt er achter dat je deel uitmaakt van een samenzwering om de Halcyon-kolonie te vernietigen. Doordat je bepaalde dingen besluit kan je het verhaal een andere wending geven. Ga jij The Outer Worlds al gelijk spelen, aanstaande vrijdag?