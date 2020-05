Nintendo Minute – Animal Crossing: New Horizons Spin the Wheel Challenge

Kit en Krysta zijn weer terug met een nieuwe challenge

Spelers hebben al een heleboel creatieve manieren gevonden om de voorwerpen in Animal Crossing: New Horizons te gebruiken. Een van deze manieren wordt getoond in de meest recente Nintendo Minute.

Hierin spelen Kit en Krysta met het grote wiel en verbinden ze een challenge aan elk vlak. Wie zal de meeste challenges halen? Bekijk het in de Nintendo Minute hieronder: