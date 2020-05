Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Er zijn weer een hoop nieuwe bestandsgroottes te vinden in de eShop.

Er zijn weer een hoop nieuwe bestandsgroottes te vinden in de Nintendo eShop. De grootste van deze week is Collar X Malice (4,7GB); de kleinste van deze week is Pew Paw (58MB). Ga jij een van deze titels halen? Laat het ons weten.

Collar X Malice – 4.7GB

Ancestors Legacy – 4.0GB

Super Toy Cars 2 – 2.8GB

Across the Grooves – 2.1GB

Jump King – 1.6GB

Liberated – 1.2GB

Glass Masquerade Double Pack – 1.0GB

Pinball Lockdown – 493MB

Strawberry Vinegar – 414MB

Outbuddies DX – 372MB

Bridge Strike – 316MB

Poopdie – Chapter One – 309MB

Knight Squad – 217MB

They Came From the Sky – 146MB

Dots 8 – 140MB

Super Holobunnies: Pause Café – 129MB

Pew Paw – 58.0MB