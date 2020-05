Gameplay beelden Adam’s Venture: Origins

SOEDESCO toont ons nieuwe beelden van hun nieuwste Switch-titel.

Sinds 29 mei is het puzzelspel Adam’s Venture verkrijgbaar in de eShop en in onderstaande video kun je nieuwe gameplay beelden bekijken. Naast de digitale versie is het spel ook fysiek verkrijgbaar.

Adam’s Venture: Origins is een combinatie van actie en puzzels. Je reist in het spel de wereld over vanuit jouw luie stoel. Door het oplossen van puzzels ontdek je nieuwe mysteriën en kom je meer te weten over de geheimen van Eden in de jaren ’20, samen met jouw metgezel Evelyn. Terwijl je reist door Europa en het Midden-Oosten probeer je een stokje te steken voor de duistere plannen van Clairvaux Corporation.