Evan’s Remains footage

Breng Evan veilig thuis

Dysis krijgt jaren nadat Evan verdwijnt een brief toegestuurd. In deze brief staat dat Evan wilt dat Dysis hem komt redden. Als reactie op deze brief schiet ze te hulp en vertrekt ze naar een eiland vol met puzzels en mysteries. Kan ze de mysteries oplossen en Evan veilig naar huis brengen?

Bekijk 27 minuten aan beeldmateriaal van Evan’s Remains hieronder :