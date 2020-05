Een overzicht van alle grote evenementen die E3 vervangen deze zomer

We zetten het even voor je op een rijtje

De spanning die voor een E3 altijd in de lucht hangt is dit jaar ver te zoeken. Dit omdat de E3 niet doorgaat door de Corona crisis. Het betekend echter niet dat er helemaal geen presentaties zullen plaatsvinden deze zomer. Als vervanging van E3 worden er een heleboel presentaties gehouden die het laatste gaming nieuws met zich mee zullen brengen.

Het blijft lastig om hier een goed overzicht op te kunnen houden. Hiervoor heeft NintendoEverything een handige lijst opgesteld van alle grote Nintendo Switch gerelateerde presentaties. Dit zijn alleen de presentaties die tot nu toe aangekondigd zijn, Lees je mee?

juni

5 juni – IGN Summer of Gaming with Samurai Jack: Battle through Time and more

– Geen specifieke data

6 juni – 13:00 – Indie Live Expo 2020

6 juni – 19:00 – Guerrilla Collective 2020 Day 1

6 juni – 23:30 – Future Games Show

7 juni – 19:00 – Guerrilla Collective 2020 Day 2

8 juni – 19:00 – Guerrilla Collective 2020 Day 3

8 juni – 19:00 – Limited Run Games (#LRG3)

8 juni – IGN Summer of Gaming with XIII trailer and more

– Nog geen specifieke data

9 juni – IGN Summer of Gaming with Skater XL, Blue Fire, and more

– Nog geen specifieke data

11 juni – 21:00 – The Escapist Indie Showcase

15 juni – IGN Summer of Gaming with SpongeBob, Ninjala, and more

– Nog geen specifieke data

23 juni – 17:00 New Game+ Expo

27 juni – BitSummit Gaiden Day 1

– Nog geen specifieke data

28 juni – BitSummit Gaiden Day 2

– Nog geen specifieke data

juli

12 juli – 21:00 – Ubisoft Forward 2020

augustus

27 augustus – Gamescom: Opening Night Live

– Nog geen specifieke data

Einde van augustus – Gamescom: Awesome Indies

– Nog geen specifieke data