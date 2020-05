Arcade-spel They Came From The Sky komt komende week naar Nintendo Switch

Bestuur een arcade-ufo en laat de mensheid verdwijnen!

Je kat wordt gekidnapt door een ufo, daarna is je medemens aan de beurt. Nestor Yavorskyy heeft de nachtmerrie van elke Amerikaan in de jaren ’70 vertaald naar een spel in arcade-vorm. Het enige verschil? Jij bestuurt de ufo en probeert zo veel mogelijk punten te behalen door mensen te laten verdwijnen.



They Came From The Sky is vanaf 5 juni te downloaden in de eShop voor €2,99 en hij is geschikt voor 1-4 spelers.