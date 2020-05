[Review] Mortal Kombat 11: Aftermath

Krijgt de beste vechtgame uit 2019 een waardig DLC-pakket?

Mortal Kombat 11 behoorde niet alleen tot mijn favoriete games uit 2019, het mag zonder twijfel de beste vechtgame van vorig jaar worden genoemd. Bloed, geweld en rondvliegende ledematen waren in volle glorie aanwezig in deze fighter die we met een 8,2 hebben beloond in onze review. Ruim een jaar later krijgt de game nieuwe content in de vorm van het Mortal Kombat 11: Aftermath-pakket. Deze DLC is voor net geen 40 euro te krijgen en daar was bij fans soms wat ophef over. Is de nieuwe DLC zijn geld waard? Wij namen het voor je onder de loep.

Het verhaal gaat verder

Het gebeurt niet vaak dat een vechtspel een uitbreiding krijgt in de vorm van een compleet nieuw verhaal wat verder gaat waar de huidige verhaallijn stopte. Mortal Kombat 11: Aftermath doet dit wel en vertelt het verhaal waarbij Liu kang en Raiden een nieuwe tijdlijn willen maken. Uiteraard gaat dat niet zomaar en worden ze belemmerd door de welbekende Shang Tsung. Zonder ook maar iets te spoilen kan ik je wel aangeven dat dit absoluut geen snel in elkaar gezet extra stukje van het verhaal is. Net als het origineel zit het verdomd goed in elkaar en worden fanboys van de serie flink getrakteerd op wat leuke verrassingen!

In feite is het verhaal natuurlijk niets meer dan het aan elkaar praten van verschillende gameplay-elementen. De kwaliteit van zowel de filmpjes als de stemmen is echter weer dusdanig goed dat het op zich al een genot is om naar te kijken. En gelukkig zit het ook met de gameplay wel snor. Doordat je niet alleen de klassieke gevechten hebt, maar ook tag-battles voorgeschoteld krijgt én onverwachte assists tegenkomt, blijft alles lekker fris en divers. Het verhaal zal daardoor absoluut niet saai worden!

Mortal Kombat Ultimate?

Fans van de serie kunnen niet alleen genieten van een nieuw deel van het verhaal, er is namelijk ook flink wat nieuwe content toegevoegd waar je werkelijk U tegen kan zeggen. Ken je dat gevoel dat je jezelf afvraagt wat zou er nog extra bij kunnen? Dat is de beste omschrijving voor alle nieuwe content. Enorme hoeveelheden klassieke levels maar ook personages en zelfs de Friendship-finishers keren terug. Daar moet echter wel de kanttekening bij geplaatst worden dat heel veel van deze toevoegingen niet onder de betaalde content vallen, maar bij een voor iedereen beschikbare gratis update.

Maar voor de DLC moet je € 40,00 neerleggen, hoe zit dat dan? Naast het gloednieuwe verhaal zou de klapper ook moeten zitten in drie nieuwe personages waaronder RoboCop. Hoe vet is het om met hem de gevechten aan te gaan?! Nou, heel erg tof. Ook Fujin is als windgod een leuke toevoeging aan de lijst met vechters en ook Sheeva heeft met haar krachten meer dan genoeg charme. Maar…. voor deze drie personages én de nieuwe verhaalmodus moet je uiteindelijk wel 40 euro neerleggen. Immers is een groot deel van de nieuwe content wél gratis. En eerlijk is eerlijk, het nieuwe verhaal en de drie nieuwe personages zijn enorm tof, maar het prijskaartje is wél echt een dingetje. In feite ben je flink goedkoper uit wanneer je Mortal Kombat 11 nog niet had en nu alles in een keer koopt. En dat voelt toch ietwat zuur. De nodige discussie daarover is al geweest en dus zul je uiteindelijk zelf moeten kiezen of de DLC voor jou interessant is.

Conclusie

Om een lang verhaal kort te maken, Mortal Kombat 11: Aftermath is een genot voor fans van de serie. Het nieuwe verhaal straalt net als het origineel kwaliteit en perfectie uit én de drie nieuwe fighters zijn zeker niet zomaar drie willekeurige personages. Stuk voor stuk zijn het waardige toevoegingen! Was de DLC net iets goedkoper geweest, dan was dit zonder twijfel een must-buy door de perfectie. Voor 40 euro kan ik me echter voorstellen dat je toch even goed nadenkt of je het je geld waard vind.

Eindcijfer: 7,7