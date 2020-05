[Prijsvraag] Win de Mortal Kombat 11 Kollection

Maak kans op het complete pakket met Mortal Kombat 11 en alle DLC!

Ruim een jaar na de release krijgt de beste vechtgame uit 2019, Mortal Kombat 11, gloednieuwe content in de vorm van het Mortal Kombat 11: Aftermath-pakket. Naast een gloednieuw verhaal welke verder gaat na het origineel, kun je met drie nieuwe personages vechten: RoboCop, Fujin en Sheeva. Hoe gaaf deze DLC is lees je in onze review. In samenwerking met Media Tornado mogen wij 1x een digitale versie verloten van de Mortal Kombat 11 Kollection. Naast de game zelf, bevat deze bundel ook alle DLC!

Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie prijs? Reageer op dit bericht door antwoord te geven op de volgende vraag: wat is jouw favoriete character in Mortal Kombat? Meedoen kan tot en met 5 juni. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

