Minecraft Dungeons krijgt DLC

Een nieuwe DLC genaamd Jungle Awakens komt in juli uit!

Minecraft Dungeons is pas net uit, en nu al is er een DLC genaamd Jungle Awakens aangekondigd. Deze DLC komt in juli uit en bevat lekker veel content zodat je het spel nog lang niet zat bent! Jungle Awakens bevat onder andere extra wapens en minstens drie nieuwe missies. Er komt nog veel meer aan, maar nog niet alles is bekend.

Er is zelfs aangekondigd dat naast Jungle Awakens, er nog een DLC aankomt later dit jaar. Deze heet Creeping Winter. De developers zijn ook nog bezig om het spelen tussen verschillende platforms mogelijk te maken, ze zitten dus zeker niet stil! Naast deze twee DLC’s krijgt iedereen wat gratis downloadable items/cadeautjes. Heb jij er al zin in?