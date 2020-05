[DN’s Five] De 5 Most Wanted nakomertjes op de Switch

Welke games zien we liever laat dan nooit op onze hybride console?

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven dus.

Deze week de vijf meest gewilde nakomertjes op de Switch. Want zeg nu eerlijk, de Metro-serie, DOOM, Bioshock en ga zo naar door. Er zijn al flink wat grote titels van vroeger alsnog naar de Switch gekomen. Zie het als goedkoop cashen voor de ontwikkelaar of als een kans voor Nintendo-fans ook eens van deze games te genieten. Hoe je het ook ziet, onderstaande 5 games zou ik graag nog zien komen.

5. Street Fighter 5

Oké, het wordt wel steeds beter maar een enorme keuze aan echt goede fighting-games is er nu ook weer niet op de Nintendo Switch. En laat Street Fighter 5 nu echt een enorm vette game zijn, misschien wel het beste deel uit de serie! Een enorme collectie aan vechters, veel content en een perfecte aracade mode. Wat wil een Street Fighter-fan nog meer? Eventjes gingen er geruchten over de komst van de game naar de Switch, maar die bleken niet te kloppen. Of is er vuur waar rook is? Deze klassieker uit 2016 zou een perfect nakomertje zijn!

4. Resident Evil 2 Remake

Oh ja, en deel 3 natuurlijk ook! Simpelweg twee van de betere horror-games ooit verschenen hebben inmiddels een geweldige remake gekregen. Maar nog niet op de Nintendo Switch, en dat zou toch wel heel fijn zijn. En mocht dat dan toch gebeuren, dan moet deel 7 het lijstje eigenlijk afmaken. Misschien niet een game die behoort tot de beste games van de afgelopen jaren, Resident Evil 7 bleek met de terugkeer naar eerdere games toch best wel heel vermakelijk te zijn. Resident Evil en Nintendo-consoles hebben immers toch altijd een stille liefde gevormd sinds het Gamecube-tijperk. Ach ja, een mens mag dromen.

3. Fallout 3 (en of 4)

Bethesda houdt van de Nintendo Switch, dat hebben ze inmiddels wel laten zien met de verschillende titels die ze naar de hybride console hebben gebracht. Stuk voor stuk ijzersterke ports van games waarvan aanvankelijk getwijfeld werd of de Switch ze goedlopend aan zou kunnen. Zo gek is het dus niet dat dan de vraag komt: waarom de klassieker Fallout 3 niet ook? En zou Fallout 4 dan ook niet perfect zijn? Ik ga natuurlijk weer veel te snel, laten we eerst maar eens met deeltje 3 beginnen. Immers is dat toch wel een perfecte combinatie van een RPG en FPS!

2. Final Fantasy VII Remake

Voor nu is die nog Sony-exclusief maar de toekomst hoeft natuurlijk niks uit te sluiten. Final Fantasy VII Remake is een nieuwe, uitgebreidere versie van een werkelijk legendarische RPG, die elke Final Fantasy-fan waarschijnlijk een enorme glimlach op zijn gezicht doet geven. De game blijft aan de ene kant trouw aan het origineel maar pakt veel dingen ook zo vernieuwend aan. Mocht ‘ie ooit komen, dan moeten we wel even wachten. Tot 2021 is het een Ps4-exclusieve game.

1. Kingdom Hearts III

Voor mij was er weinig twijfel over de nummer 1. Het heeft 13 jaar geduurd voordat het echte derde deel kwam, maar dat bleek het wachten toch echt meer dan waard. Kingdom Hearts III laat gamers zelf in Disney-werelden rondlopen die er precies zo uitzien als in de films. Combineer dat met enorm sterke gameplay en je hebt één groot Disneyfeest is dat geen enkele Disney-fan mag missen. En ja, fans van Disney zitten er ook tussen al die Nintendo Switch-bezitters.