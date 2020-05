Summer in Mara komt in juni

Een release ergens in de lente van 2020 wordt nu wat duidelijker

Summer in Mara werd vorig jaar aangekondigd en begon aanvankelijk met een campagne op Kickstarter. Het spel wordt ontwikkeld door het Spaanse bedrijf Chibig en zou aanvankelijk afgelopen jaar al moeten zijn verschenen. Dat doel werd niet gehaald, waarna ‘lente 2020’ op de game werd geplakt. Inmiddels is er weer wat meer duidelijkheid want Summer in Mara komt op 16 juni naar de Nintendo Switch.

In Summer in Mara volg je het verhaal van Koa. In dit spel staan farming, crafting en ontdekken centraal. Zo kun je ongeveer 30 eilanden ontdekken met jouw boot! Daarnaast zijn er meer dan 20 personages die jou willen helpen en heb je je eigen eiland die je moet onderhouden. Een eerder verschenen trailer van het spel kun je hieronder bekijken en geeft je alvast een beeld van de game.