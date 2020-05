Shantae and the Seven Sirens ontvangt launch trailer

De swingende buikdanseres is terug in actie!

In Amerika is het vijfde deel van Shantae gister uitgebracht. Oorspronkelijk zou de titel gister ook in Europa verschijnen, maar om redenen is deze uitgesteld naar 4 juni. Om alvast de release te vieren heeft WayForward een launchtrailer uitgebracht. In de game kruip je weer in de huid van buikdanseres Shantae. Ze is samen met haar vrienden op vakantie naar Paradise Island. Op dat eiland komt ze andere Half-Genies tegen welke ze moet zien te redden! Bekijk de swingende trailer hieronder.