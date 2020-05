[Review] Atomicrops

Atomicrops: wanneer Harvest Moon en Plants vs. Zombies een liefdesbaby krijgen.

“Farm. Marry. Kill.” De slogan van Atomicrops klinkt als een foute horrorfilm, en daar is het ook wel lichtelijk mee te vergelijken. Atomicrops is zowel een boerderij-leven simulatie als een zombie-shooter en daarmee een mix die niet alleen erg bijzonder klinkt, maar dit ook is.

Leer je planten te verdedigen, maar doe het snel!

Wanneer je het spel start krijg je, nadat je amper gewend bent aan het hysterische deuntje van deze game, een korte tutorial met de besturing waardoor je leert wat de bedoeling is va deze chaos: je spit je grond om, zaait je plantjes en geeft ze water tot ze geoogst kunnen worden. Helaas blijft het allemaal niet zo romantisch, want voor je het weet word je omringd door slijmerige slakken en konijnen met geweren. Na het knipperen met de ogen is van het rustige landleven niks meer over en moet je vechten voor je leven, en dat van je planten.

Landleven per dag

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verdienen, dit doe je door groenten en andere producten zoals rozen te oogsten. Je speelt steeds een dag die bestaat uit ‘down time’, waarin je op zoek kan naar nieuwe zaden of hulpjes op jouw land. Dit doe je door een stukje te lopen naar één van de vier aangrenzende landen. Deze hulpstukken krijg je echter niet zomaar, je moet er hele hordes tegenstanders voor afknallen.



Vervolgens wordt het donker en komen er allerlei boze dieren naar jouw stuk grond, ze hebben het gemunt op jouw planten, waar je zo hard voor hebt gewerkt! Het is natuurlijk de bedoeling dat je de dieren afmaakt voordat je plantjes tot de wortel zijn aangevreten. Wanneer je de invasie hebt overleeft is het tijd om te oogsten en ga je automatisch naar het dorp met de helikopter.

Het dorp: eventjes rust

In dit dorp is er van alles te doen: er zijn marktkooplieden die producten verkopen om jouw boerenleven makkelijker te maken of je te voorzien van betere wapens. Er zijn reparatie-sets voor bruggen die kapot zijn en je kan er zelfs de liefde van je leven tegenkomen in ruil voor rozen. Deze liefde kan nog wel eens van pas komen, zo’n invastie overleef je liever samen dan alleen. Wanneer je alles hebt gedaan wat je wilde, ga je terug naar je boerderij en dan is het tijd voor een nieuwe dag.

Best een pittig spelletje

Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk dagen door te komen zonder te overlijden, zodat je zoveel mogelijk groenten kan oogsten voor punten. Het spel is erg lastig en het duurde bij mij best wel een tijdje voordat het me wat soepeler af ging en ik niet binnen 4 dagen overleed. Je hebt namelijk maar een beperkt aantal levens, en als die op zijn ben je game-over en moet je weer op dag 1 beginnen. Blijkbaar ben ik gewoon niet zo zuinig op mijn levens wanneer ik uit enthousiasme volop een invasie in loop. Nieuwe levens vinden is lastig, ze komen zelden voor wanneer je tegenstanders verslaat maar ze zijn wel te koop in het dorp in ruil voor bietjes.

Tot slot

De muziek in dit spel is hysterisch, en dat past dan ook helemaal bij wat je aan het doen bent: krampachtig je land verdedigen terwijl je hoopt dat je alle 50 kogels die tegelijk op je af komen kunt ontwijken. De grafische vormgeving is niet fenomenaal maar werkt op de een of andere manier erg goed voor Atomicrops en de gameplay die erbij hoort. Het spel zit goed in elkaar en kan gigantisch frustreren: ongetwijfeld precies wat de makers hadden gewild. Omdat het een spel is waar je echt even in moet komen is het steeds weer een uitdaging om meer punten te halen in een volgende ronde ‘Atomicropsen’, waardoor je er erg veel plezier uit kunt halen.

Conclusie

Wil je gewoon lekker knallen? Koop dit spel. Kan je echt genieten wanneer jouw digitale groenten goed groeien? Koop dit spel. Want Atomicrops heeft een beetje van beide werelden. De grafische vormgeving doet een beetje ouderwets aan, wat absoluut niet storend is bij deze game. De muziek daarentegen kan je van tijd tot tijd tot waanzin drijven, wat er dus eigenlijk ook wel bij past. Op rustige momenten verzamel je zaden en verbouw je je groenten en andere planten, terwijl je in de nachten je land aan het verdedigen bent tegen monsters. Met het oogsten van de planten verdien je punten waarmee je spullen of levens kan kopen of de liefde van je leven kan ontmoeten.

Eindcijfer: 7,4