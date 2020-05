Daily Nintendo heeft een nieuwe look!

Tijd voor een nieuwe en frisse look! Wat zijn jouw eerste indrukken?

Wanneer je dagelijks op Daily Nintendo komt om het laatste Nintendo-nieuws te checken, dan was het mogelijk even schrikken toen je op onze site kwam. Daily Nintendo heeft namelijk een gloednieuw jasje gekregen! Alles oogt net even wat strakker en moderner, maar verder zal er weinig voor jullie veranderen. Nog steeds schotelen we je elke dag het laatste nieuws voor, testen we de nieuwste games, hebben we leuke specials voor je en nog veel meer. Bovendien moet onze gloednieuwe website wel gevierd worden, waardoor je binnenkort ook een nieuwe prijsvraag kunt verwachten!



Wat zijn jouw eerste indrukken van het vernieuwde Daily Nintendo? Laat het vooral hieronder weten in de vorm van een reactie!