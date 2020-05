Bonus voor Xenoblade Chronicles 2-spelers in Xenoblade Chronicles

Ontvang 100.00G in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Vanaf vandaag ligt Xenoblade Chronicles: Definitive Edition in de schappen. In de game kruip je in de huid van Shulk en verken je de wereld van de Bionis en de Mechonis. Als je de game voor het eerst opstart en je bent in bezit van een Xenoblade Chronicles 2 krijg je de keuze om 100.000G te ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om de bonus te weigeren, echter je krijgt maar één keer de keuze. Kies dus zelf goed of je de bonus wil of niet.

