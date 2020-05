JanduSoft komt met Ultra Collectors

Een nieuw platform voor exclusieve fysieke spellen.

Er zijn al meerdere bedrijven die de exclusieve rechten krijgen om spellen voor de Nintendo Switch in een fysieke, gelimiteerde oplage uit te brengen. Zo heb je Limited Run Games, Super Rare Games en Strictly Limited Games. Vandaag heeft JanduSoft aangekondigd dat ook zij gaan beginnen met zo’n platform. Dit platform heet Ultra Collectors en hun eerste spel kun je nu al kopen!

Het eerste spel wat JanduSoft fysiek uitbrengt is Indiecalypse. In dit spel ervaar je het leven als een indiegame ontwikkelaar. Ook krijg je te maken met allemaal mini games die gebaseerd zijn op echte spellen.

Het spel wordt uitgebracht in een standaard editie en in een Ultra Collectors editie. Van de standaard editie zijn 1000 exemplaren beschikbaar en van de Ultra Collectors editie zijn 2000 exemplaren beschikbaar. Waar je bij de standaard editie alleen het fysieke spel krijgt, zul je bij de Ultra Collectors editie ook nog een cd met de soundtrack, een artbook, een pakje speelkaarten en een certificaat krijgen. Daarnaast is de standaard editie op dit moment al op voorraad, de Ultra Collectors editie kun je alvast vooruit bestellen en zal in juni jouw kant op komen.

Ga jij de fysieke games van dit platform verzamelen?