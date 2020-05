Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition komt op 27 augustus naar de Switch

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition werd vorig jaar aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch, maar een definitieve releasedatum bleef een tijdje uit. Vandaag is duidelijk geworden dat de game op 27 augustus onder andere voor de Nintendo Switch als Playstation 4 zal verschijnen. Een bijbehorende trailer kun je hieronder bekijken.

Final Fantasy Crystal Chronicles is een actie role-playing game waarbij spelers de leiding nemen over een groep avonturiers die de wereld rondreizen op zoek naar zeldzame bomen die “mirrh” produceren, wat gebruikt wordt om kristallen van energie te voorzien die de nederzettingen in de wereld beschermen tegen het giftige Miasma. De game verscheen ruim 14 jaar terug voor de Gamecube. In deze geremasterde versie zijn onder andere het geluid en de graphics flink verbeter. Er zijn daarnaast ook nieuwe items, nieuwe dungeons, eindbazen en zelfs online multiplayer mogelijkheden.

Ga jij Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition in huis halen?