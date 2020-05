Digital Foundry kijkt hoe Xenoblade Chronicles: Definitive Edition presteert

Hoe presteert deze remake op de Switch?

Nog één nachtje slapen en dan kunnen we aan de slag met Xenoblade Chronicles: Definitive Edition op de Switch. Xenoblade Chronicles is eerder al verschenen op de Wii en 3DS. Echter heeft deze game nu, 10 jaar na het origineel, een volledige make-over gekregen. Digital Foundry heeft deze game alvast onder de loep genomen in een bijna 15 minuten durend filmpje.

Allereerst bekijken de mensen bij Digital Foundry de resolutie. Zo zien ze dat de resolutie in docked-mode tussen de 504p en 720p ligt. In handheld ligt dit echter lager; daar ligt de resolutie tussen de 378p en 540p. Wel draait de game op een stabiele 30 frames per seconde. Verder laten ze ook duidelijk de verschillen zien tussen de Switch-versie en de Wii-versie. De volledige video is hieronder te vinden.

Ben je benieuwd wat wij van deze game vinden? Lees dan snel onze review!