Blair Witch verschijnt volgende maand op Nintendo Switch

Durf jij het Black Hills bos te verkennen?

Duistere bospaden, vreemde verschijningen, een camera en je hond. Dat zijn de ingrediƫnten voor Blair Witch, die volgende maand op Nintendo Switch verschijnt. De game, gebaseerd op de gelijknamige filmserie, volgt het verhaal van Ellis Lynch. Deze oud-politieagent is een zoekactie gestart om een vermist kind te vinden in de donkere bossen van Black Hills. Hij wordt vergezeld door zijn trouwe viervoeter Bullet, die hem op verschillende manieren kan helpen tijdens zijn avontuur.

In een nieuwe trailer heeft ontwikkelaar Bloober Team de releasedatum van de Switch-versie van Blair Witch onthuld. De game zal op 25 juni 2020 verschijnen voor Nintendo’s hybride console. In de trailer zien we nieuwe gameplaybeelden van de Switch-versie, waardoor we meteen een kijkje krijgen naar de prestaties op de console. De Launch Date Reveal-trailer is hieronder te bekijken.