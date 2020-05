Azur Lane: Crosswave aangekondigd voor Nintendo Switch

Schietspel Azur Lane: Crosswave is zojuist door de developers aangekondigd voor de Nintendo Switch!

Azur Lane: Crosswave heeft nog geen definitieve releasedatum voor het westen. Wel weten we dat het spel op 17 september in Japan uitkomt. Voor ons nog even wachten dus, maar hier is wat we ongeveer kunnen verwachten!

Het is een schietspel met een anime stijl. In gepersonaliseerde battleships vecht je met andere mensen over de hele wereld! Het originele concept komt van een mobile spel, maar in plaats van op een klein scherm, vecht je nu op een groter scherm in een gigantische 3D wereld. Het spel kent vier naties: Eagle Union, Royal Navy, Iron Blood en Sakura Empire. Op een dag gebeurd er iets waardoor een paar mensen van elke natie harder moeten trainen dan ooit tevoren. Maar wat is er gebeurd?

In het spel kies je uit meer dan 25 karakters en meer dan 30 support karakters om mee te spelen. Ook heb je vier manieren om te spelen: Story, Extreme Battle, Photo, of Episode Modus. Maak je battleship klaar en versla iedereen!

Alvast benieuwd naar hoe het spel eruit gaat zien? Bekijk hieronder een Japanse trailer!