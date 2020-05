Winnaar Cannibal Cuisine prijsvraag

Ga jij straks koken als een kannibaal?

Koken als een kannibaal? Dat klinkt misschien vreemd maar is wel wat je doet in de net verschenen Switch-titel Cannibal Cuisine. Deze game, laat je weliswaar koken met fruit en groente, maar dan wél in combinatie met bijvoorbeeld heerlijk gekookte toeristen. In samenwerking met Game-Drive mochten wij 1x een digitale versie van de game verloten.

Om kans te maken moest je aangeven waarom de game jou leuk lijkt. Uit alle deelnemers hebben we inmiddels één gelukkige winnaar getrokken: namens heel Daily Nintendo feliciteren we @haydrionrayel.

We wensen je alvast veel plezier met de game. De code wordt binnenkort per privébericht toegestuurd.