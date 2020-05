[Review] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Definitiever kan niet!

Het originele project genaamd Monado: Beginning of the World heeft een lange weg afgelegd sinds de aankondiging op de E3 in 2009. Zo kreeg de game pas in 2010 de titel Xenoblade Chronicles en verscheen het spel in hetzelfde jaar op de Nintendo Wii. Een paar jaar geleden kreeg de game zelfs een versie voor de New Nintendo 3DS, een Wii U spin-off Xenoblade Chronicles X en een vervolg, Xenoblade Chronicles 2, op Nintendo Switch.

Nu, maar liefst tien jaar na verschijning van het origineel, wordt Xenoblade Chronicles in een HD-jasje gestoken. Dit was naar mijn mening nodig aangezien ik de titel op de New Nintendo 3DS links moest laten liggen door zijn pixelachtige visuals. Heeft deze HD-remake mij over de lijn getrokken om het verhaal van Shulk en zijn vrienden tot het einde mee te volgen? In de 75 uur waarin ik Xenoblade Chronicles: Definitive Edition heb gespeeld, heb ik zowel het hoofdspel als de nieuwe epiloog Future Connected kunnen uitspelen. In deze review zullen alle aspecten van zowel het hoofdspel als de uitbreiding besproken worden. Ik zal in de hele review echter zoveel mogelijk zonder spoilers voorkomen.

Het avontuur begint

Voor de mensen die niet bekend zijn met Xenoblade Chronicles, het spel volgt een jongen genaamd Shulk. Hij leeft samen met zijn vrienden in een stadje op een nogal aparte plek: op een titaan genaamd Bionis. Op deze titaan leven verschillende rassen waaronder de Homs, Nopon en High Entia. Deze rassen zijn al een lange tijd in conflict met mechanische wezens genaamd de Mechon; afkomstig van een andere titaan: de Mechonis. Deze vreselijke machines laten een spoor van verwoesting achter, waar ze ook gaan. Op een dag vallen de Mechon de stad waar Shulk in woont binnen, waardoor zijn avontuur met de Monado, een legendarisch zwaard, noodgedwongen begint. Kan Shulk de Mechon stoppen en een einde smeden aan een jarenlang conflict?

Het verhaal wist zich in de 65 uur waarin ik het spel heb uitgespeeld boeiend te houden. De verschillende grote plottwists tijdens je reis, de prachtige omgevingen en de karakters maken het verhaal om niet snel te vergeten. Naast het hoofdverhaal heb je ook nog kleine evenementen met enkele karakters genaamd Heart-to-Hearts. In deze optionele evenementen heb je de mogelijkheid om naar een gebied toe te lopen met het icoontje en een klein evenement te starten met de aangegeven twee personages. Hiervoor is wel belangrijk dat hun band goed genoeg is en je ver genoeg bent in het hoofdverhaal.

Houd je buren te vriend

Dit brengt ons naar het volgende stukje: de ”Affinity Chart”. In Xenoblade Chronicles: Definitive Edition word je al snel voorgesteld aan deze functie. Het is namelijk belangrijk dat je tijdens je avontuur een goede band houdt met de dorpelingen in de verschillende gebieden waar je terecht komt. Deze band begint bij één ster en kan oplopen tot vijf sterren. Elke keer als je affiniteit met een gebied een ster omhoog gaat, biedt dat gebied meer aan in de winkels. Deze affiniteit kun je zelf verhogen door met de dorpelingen te praten en de verschillende sidequests die ze aanbieden, te voltooien.

Je moet niet alleen naar de banden kijken met de verschillende gebieden maar ook in je eigen party. Hoe hechter de banden zijn tussen de verschillende karakters in je party, hoe meer Heart-to-Hearts je kunt uitvoeren. Naast dit kan een goede band tussen de drie actieve partyleden het verschil maken tussen winnen en verliezen. Vriendelijk zijn met de mensen om je heen brengt je tenslotte het verst!

Er is echter één gebied waarbij deze formule iets aangepast wordt. Dit gebied is in de oorlog tussen de Mechonis en Bionis helemaal verwoest en het is aan jou om deze te herbouwen. Hiervoor moet je verschillende voorwerpen verzamelen voor het dorp en het inleveren bij het desbetreffende karakter. Zo zullen er meer huizen en winkels gebouwd worden, worden er op verschillende plaatsen zowel bloemen als bomen geplant en ziet het dorpje er steeds meer uit als een echt gezellig dorpje.

Het is fijn dat Xenoblade Chronicles zelfs aandacht besteed aan de verschillende NPC’s door het spel heen. In normale RPG’s zegt een NPC eens een zinnetje en dat is het ook. In Xenoblade wordt er echter gekeken naar de banden die de NPC heeft met je party en zelfs hoe de NPC’s zich onder elkaar verstaan. Dit geeft toch een extra stukje atmosfeer waarvan de gebieden alleen maar van profiteren.

Profiteer van de krachten van de Monado

In het spel trek je door verschillende landschappen heen met je groepsgenoten om een einde te maken aan de Mechon van verschillende grootte. Hiervoor heb je de Monado nodig, een legendarisch zwaard dat door de metalen lichamen van de Mechon kan snijden. Naast Mechon liggen er ook veel flora en fauna op de loer die nog een appeltje te schillen hebben met Shulk en zijn groepsleden.

Het spel maakt gebruik van een nogal apart gevechtssysteem: Je maakt gebruik van verschillende ”Arts” (oftewel vaardigheden) met elk hun eigen cooldowns. Daarbij moet je opletten waar je in een gevecht staat, sommige Arts doen meer schade als je bijvoorbeeld achter een vijand staat. Naast je positie moet je met dit gevechtssysteem ook letten op welke arts je op welk moment gebruikt. Je hebt hierbij verschillende soorten arts: Break arts, Topple arts, Daze arts, Ether-based arts, Talent arts, Aura arts en Heal/Shield arts.

Break, Topple en Daze arts gebruik je vaak achter elkaar om een vijand buitenwesten te slaan en te houden. Ether-based arts is de magie in dit spel, talent arts zijn karakter specifieke vaardigheden die je in het gevecht kunt inzetten, Aura arts zijn de buffs van dit spel en tenslotte Heal/Shield arts die precies doen wat je denkt dat ze doen.

Alsof dit nog niet interessant genoeg is, werkt elk karakter ook nog helemaal op zijn eigen manier. Je kunt in het spel namelijk controle nemen over elk groepslid. Zo heb je één speelbaar personage dat je zelf speelt en twee andere die door de computer worden gespeeld. Helaas is de computer niet heel slim, dus let op welk karakter het beste presteert als computer. Heb je een favoriet personage dat niet goed door de computer wordt gespeeld? Dan heb je de keuze om hem/haar helemaal zelf te spelen.

Shulk heeft een speciale persoonlijke art die te maken heeft met de Monado. Zo bevat de Monado verschillende aspecten die van pas kunnen komen tijdens een gevecht. Deze aspecten speel je langzamerhand vrij naarmate je verder komt in het hoofdverhaal. Voorbeelden van de aspecten van de Monado zijn onder andere buffs voor je party en verschillende aanvallen.

GEMS!

Gems zijn stenen in het spel die je kunt toevoegen aan een stukje klederdracht. Er bestaan een groot aantal verschillende gems met elk hun eigen kleine buffs. Zo kan een gem je meer defence geven terwijl een andere je weer meer kracht geeft. Let er wel op dat je de goeie gems op het juiste personage toepast. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor je toekomstige gevechten.

Gems kun je krijgen door het voltooien van sidequests van verschillende dorpelingen of je kunt ze zelf maken. Hiervoor heb je verschillende mineralen nodig die verstopt zitten in clusters van mineralen door Bionis en Mechonis heen. Als je een cluster hebt gevonden, hoef je alleen de mineralen te verzamelen en smeden tot gems die het beste bij je personages passen. Let er wel op dat voor elk soort gem, andere soorten mineralen nodig zijn.

Deze mineralen zijn een van de vele dingen die je bezig houden in de grote gebieden. Naast mineralen heb je ook nog een grote reeks aan verschillende verzamelobjecten die je kunt verzamelen en plakken in je eigen verzamelalbum. Als je alle verzamelobjecten gevonden hebt in een gebied of in een specifieke categorie wordt je rijkelijk beloond met een zeldzaam voorwerp.

Ontdek zowel de Bionis als Mechonis

In Xenoblade Chronicles is het maar zelden dat je in kleine lineaire dungeons wordt gedropt. In plaats hiervan heeft Xenoblade een groot aanbod aan gigantische velden waar je doorheen moet trekken. Je kunt ervoor kiezen om meteen naar het volgende evenement te gaan in het hoofdverhaal of om het gebied nog wat te ontdekken. Vooral bij deze remake is het heel zonde als je voor de eerste optie kiest, aangezien de bieden zoveel meer te bieden hebben. Vrijwel alles heeft een nieuwe lak gekregen, waaronder de verschillende flora en fauna die aanwezig zijn in het gebied.

Helaas heeft niet iedereen een volledige poetsbeurt gekregen. Zo hanteren ze bij de Nopons niet de Xenoblade Chronicles 2 stijl en bestaan hun gezichten dus enkel en alleen uit textures. Dit is niet erg, maar je ziet bij sommige momenten wel dat de gezichten van de Nopons wat pixelachtig kunnen overkomen.

Verder raad ik spelers aan om zoveel mogelijk in de docked modus te spelen. De handheld-modus is beter dan de pixelnachtmerrie die ik bij de 3DS ervaarde, maar het doet naar mijn mening deze remake te kort. Ook kun je zien dat de animaties van het origineel grotendeels zijn overgenomen. Vooral de loopanimaties zijn op sommige stukken in het verhaal een beetje apart, waarbij een personage bijvoorbeeld op een onnatuurlijke wijze op een stuk grond loopt en het meer lijkt alsof er meerdere Michael Jackson’s op het beeld de moonwalk aan het uitvoeren zijn.

Naast deze kleine minpuntjes moet ik zeggen dat Xenoblade Chronicles: Definitive Edition een enorme visuele vooruitgang is tegenover de 3DS-versie. Vrijwel alle personages zien er beter uit dan ooit en daardoor wordt het verhaal zoveel interessanter.

Let’s dance!

Een van de hoogtepuntjes van dit spel is de soundtrack. Deze was in het origineel al goed in orde, echter zijn dezelfde liedjes in de remake nog beter gemaakt. Zo zijn er in verschillende stukken meer instrumenten en deuntjes toegevoegd, waarvan het gehele stuk profijt van heeft. Als één RPG het audio gedeelte goed doet, is het Xenoblade Chronicles: Definitive Edition wel.

Naast de soundtrack zelf is het stemacteerwerk ook van hoog niveau uitgevoerd. Enkele karakters dan weer beter dan andere, maar dat mag de pret niet drukken. Het enige minpuntje aan het stemacteerwerk is het feit dat de oma’s in het spel klinken als een man met een heftig rookverleden. Verder is het audiovisuele gedeelte van het spel dik in orde en is er niks op aan te merken.

Show me the new stuff!

Met de remake zijn er naast de visuele verbetering ook wat functionele dingen veranderd. Zo heb je nu de keuze uit de expert/casual-modi die het spel lastiger of makkelijker voor je kunnen maken. In de casual-modus worden de vijanden een stuk zwakker waardoor je met gemak door die ene onhaalbare vijand heen hakt. In de expert-modus is het niet persé zo dat de vijanden lastiger zijn, maar het feit dat de EXP die je verdient niet meer automatisch toegekend wordt. Zo kun je ervoor kiezen om al je personages een level terug te zetten en proberen om een lastige vijand op een lager level dan normaal te verslaan.

Een andere nieuwigheid zijn de time attack-uitdagingen. In deze uitdagingen neem je het op met een team naar keuze of een vastgezet team tegen een groep monsters. Hoeveel groepen monsters je in een uitdaging te lijf loopt verschilt per uitdaging. Zodra de tijd begint te lopen moet je met je team de monsters zo snel mogelijk uitschakelen en een goeie rank proberen te krijgen voor de uitdaging. Naast de beloning die je krijgt als je een S-rank weet te bemachtigen, krijg je ook nog punten die je in een speciale winkel kunt gebruiken. In deze speciale winkel kun je dan vervolgens gems en kleren kopen voor je groepsleden.

Kleren werken in dit spel iets anders dan in het origineel: je kunt namelijk op elk moment in het spel de kledij van je groep kiezen. Deze is niet meer gebonden aan een specifiek stukje uitrusting, maar de volledige creatieve vrijheid wordt aan de speler gegeven. Sta je op het punt om een belangrijke baas te verslaan? Dos je helden uit in coole kledij en trek ten strijde!

Deze nieuwe toevoegingen in het hoofdverhaal zijn meer dan welkom. Zo voegen ze nieuwe uitdagingen toe om te ondernemen naast het hoofdverhaal of gewoon een leuk extraatje waarbij je je helden helemaal kunt uitdossen tot prachtige strijders. Het maakt een ontzettend goed spel nóg beter.

Future Connected

Future Connected speelt zich af ná het hoofdverhaal en duurt ongeveer tien tot vijftien uur. Over het verhaal binnen deze uitbreiding kan ik niet te veel zeggen zonder het gehele hoofdverhaal en het einde van het hoofdverhaal vrij te geven, dus dit zal ik ook niet gaan doen.

Dit verhaal speelt zicht volledig af op de Bionis zijn schouder en je zult tijdens het verloop van dit verhaal vooral bezig zijn met het ontdekken van dit uitgestrekte gebied en de bijhorende dorpjes. Naast Shulk en Melia zijn er twee nieuwe teamleden toegevoegd: Kino en Nene. Deze twee Nopons zijn kinderen van de almachtige Hero Pon: Riki!

Kino neemt meer een healer rol op zich, terwijl Nene je nieuwe tank wordt. Om de omgeving en de nieuwe karakters wat te verdiepen, zijn er nieuwe evenementen toegevoegd genaamd Quiet-moments. Deze functioneren hetzelfde als Heart-to-hearts, maar bevatten volledig ingesproken tekst, betere animaties en meer diepgaande conversaties. Je kunt ze qua kwaliteit een beetje vergelijken met de verschillende cutscenes die je vindt in het hoofdverhaal.

Naast het zoeken van Quiet-moments heb je in deze uitbreiding ook weer verschillende sidequests tot je beschikking. Eentje ervan is héél speciaal en verbind zich meteen met een nieuwe functie binnen de uitbreiding: Noponger! Dit zijn een groep Nopons die als doel hebben om de schat vol met gouden paddenstoelen te vinden en op te eten. Het probleem is echter dat ze gesplitst zijn over de hele schouder van de Bionis. Zo moet je ze één voor één gaan vinden en hun bijhorende taakjes voltooien om ze toe te voegen aan je rij van Nopons.

Deze Nopons zijn er niet alleen maar voor show, ze zijn namelijk een hele handige toevoeging tijdens gevechten. Tijdens een gevecht, als het balkje vol is, kun je een speciale aanval gebruiken. Deze wordt sterker naarmate er meer Nopons in je Noponger-team zitten. Je hebt hierbij de keuze uit drie aanvallen: een healende aanval die alle debuffs weghaalt, een aanval die veel schade doet of een aanval die de vijand immobiliseert. Waar Nopons al niet goed voor zijn!

Al deze nieuwe toevoegingen maken de uitbreiding vers genoeg om je helemaal te kunnen storten in de laatste portie van het verhaal. Je krijgt hierbij meer karakterontwikkeling bij vooral Melia en je twee nieuwe Nopon-vriendjes. Het hoofdverhaal in Future Connected voelde op punten wat gerushed. Hierbij behoort het einde, dat ik persoonlijk enorm anticlimactisch vond.

Over het algemeen is Future Connected een prima toevoeging tot het hoofdverhaal en verbindt het wat losse draadjes aan elkaar. Het probeert hierbij nog wat extra losse draadjes aan toe te voegen die niet altijd even succesvol op hun plaats komen.

Conclusie

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is een must have voor alle RPG-liefhebbers op de Nintendo Switch. Niet alleen is er enorme vooruitgang geboekt op het visuele front maar er zijn in de uitbreiding wat losse eindjes aan elkaar geknoopt. Natuurlijk heeft het wat dingen die beter hadden gekund, maar voor mij is dit een perfecte RPG die het geld meer dan waard is; zeker nu dat er zoveel content aan toegevoegd is. Halen dus!

Eindcijfer: 9,2