Nieuwe trailer verwelkomt spelers in de wereld van Xenoblade Chronicles

Bereid je voor om terug te keren naar de Bionis en Mechonis.

De release Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is dichtbij. Aankomende vrijdag zal de remake van deze grandioze JRPG uitgebracht worden op de Nintendo Switch. Het avontuur van Shulk, Reyn, Melia en de rest strekt zich uit over twee enorme titanen, waarvan allerlei flora en fauna hun huis hebben gemaakt. Als je benieuwd bent welke locaties je zoal kan aantreffen op de Bionis en Mechonis, kun je nu een nieuwe trailer voor de game bekijken.

In de Welcome to the World of Xenoblade Chronicles: Definitive Edition maak je kennis met de gevarieerde landschappen van de twee kolossale titanen. Van de groene vlaktes van Gaur Plain tot de doolhofachtige Sword Valley, je krijgt hier een voorproefje van een aantal van de meest iconische locaties van de game. Ook de bewoners van het dierenrijk worden voorgesteld, en het is al snel duidelijk dat ze niet allemaal de beste intenties met onze helden hebben.

De nieuwe trailer is hieronder te bekijken. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verschijnt vrijdag voor Nintendo Switch. Ben je benieuwd wat wij van de game vonden? Lees dan snel onze review!