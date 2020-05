Minecraft Dungeons krijgt launch trailer

De lang verwachte Minecraft spin-off: Minecraft Dungeons is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch!

In deze nieuwe versie van Minecraft vecht en overleef je zoals je nog nooit gezien hebt in een Minecraft spel. Het is gebaseerd op klassieke dungeon crawlers en heeft niet de crafting functies van de originele Minecraft. Dit is een totaal ander soort spel met dezelfde stijl! Vecht een weg door deze dungeons met maximaal drie vrienden in multiplayer en verzamel alle schatten die je kan vinden! Kun jij het einde bereiken en de Aartsverschoppeling verslaan?

Je kan onder andere door valleien, moerassen en mijnen ontdekken en met behulp van wapenbetoveringen de sterkste vijanden verslaan! Net als in de originele Minecraft kan je je avatar zelf aankleden en personaliseren.

Met de lancering van Minecraft Dungeons is ook een launch trailer ge-upload, bekijk hem hieronder!