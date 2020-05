IGN Summer of Gaming schema onthuld

IGN Summer of Gaming, één van de online evenementen die opgezet is vanwege het coronavirus, heeft vandaag de voorlopige line-up onthuld.

De IGN Summer of Gaming zal de hele maand juni plaatsvinden en zal een enorme lading aan gamenieuws bekend maken. Zo zullen er trailers, game onthullingen, interviews en gameplay demo’s centraal staan bij het evenement.

Deze onthullingen zullen onder andere van verschillende grote ontwikkelaars komen, zoals CD Projekt Red, Blizzard en Xbox. Verschillende andere bedrijven zoals Ubisoft en EA zullen ook voorbij komen, hiervoor is alleen nog geen datum vastgezet. Dit zal later toegevoegd worden.

Naast de game-onthullingen zal de Summer of Gaming verschillende goede doelen acties hebben en verschillende interviews met ontwikkelaars van games die een grote invloed hebben gehad.

Wanneer je op onderstaande afbeeldingen klikt, zul je een vergrootte versie van het schema te zien krijgen. Let wel op: dit is het voorlopige schema. Zoals hierboven vermeld is er nog content die geen bevestigde datum heeft.

