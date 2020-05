Captain Tsubasa: Rise of new Champions verschijnt eind augustus

Bandai Namco heeft vandaag de lanceringsdatum van de nieuwe Captain Tsubasa game onthuld. Ook zijn speciale edities onthuld.

Op 28 augustus kunnen we weer tegen een bal aan trappen. Nee niet in FIFA, maar in de anime-wereld van Captain Tsubasa. In Rise of new Champions kun je in de huid kruipen van je favoriete personages uit de langlopende franchise. De nieuwe trailer onthuld niet alleen de releasedatum, maar ook vijf iconische teams en toont verschillende speciale acties die je op het veld kunt uitvoeren.

Naast de trailer heeft Bandai Namco nog verschillende versies van de fysieke versie onthuld. De Champions Edition en Legends Edition zullen beiden exclusief zijn voor de Bandai Namco online winkel welke hier te vinden is.