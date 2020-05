Alle spellen uit 51 Worldwide Games in één overzicht

Zie in een oogopslag met welke games je straks aan de slag kunt gaan.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics zal begin juni naar de Nintendo Switch komen. En terwijl wij de game inmiddels al uitgebreid hebben kunnen uitproberen, is er inmiddels ook een handige afbeelding verschenen die alle 51 spellen in beeld brengt. De afbeelding kun je hieronder bewonderen.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics laat je onder andere aan de slag gaan met spellen als Schaken, Patience, Mahjong, Domino en nog veel meer. Ook is het spel Battle Tanks terug van weg geweest, maar dan natuurlijk wel in een nieuw jasje. Het is ook mogelijk een selectie van het aantal games met vrienden of online te spelen.

Vanaf 5 juni is de game verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Ga jij de collectie in huis halen? En naar welke games kijk jij het meeste uit?