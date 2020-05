Fysieke versies van Bioshock, Borderlands en XCOM 2 vereisen grote downloads

Je zult veel ruimte nodig hebben op jouw micro SD kaartje.

Aankomende vrijdag komen er drie nieuwe games van 2K naar de Switch: Bioshock: The Collection, Borderlands: Legendary Collection en XCOM2: Collection. Bij ons komen alleen de eerste twee spellen fysiek uit; in Amerika komt ook XCOM2: Collection fysiek uit. Het was al even bekend dat niet alle content op de cartridge past, maar nu is ook bekend hoeveel ruimte je nog nodig hebt op je Switch; twee van de drie spellen gaan in ieder geval niet op de Switch zelf passen.

Van Bioshock: The Collection is er bijvoorbeeld bekend dat de game op een 16GB cartridge wordt geleverd. Hier staan alleen de openingen op van BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered en BioShock Infinite: The Complete Edition. De overige gedeeltes van de spellen en de add-ons vereisen nog minstens 32GB aan data wat gedownload moet worden.

Borderlands: Legendary Collection zal worden geleverd op een 8GB cartridge, welke alleen de Borderlands: Game of the Year-editie bevat. Voor de DLC van deze game en de andere twee delen is een download nodig van ongeveer 42GB. Hoewel XCOM2: Collection hier niet fysiek uitkomt, is ook hiervan bekend dat deze game nog een download nodig heeft van ongeveer 24GB.

Zou jij door deze downloads alsnog voor de fysieke versies gaan, of ga je hierdoor liever voor de digitale versies? Laat het ons weten in de reacties.