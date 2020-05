Winnaar Trust Gaming GXT 414 Zamak headset

Wie is de winnaar van de multiplatform gaming-headset van Trust?

De afgelopen week kon je onder andere meedoen met onze prijsvraag waarbij je kans maakte op de Trust GXT 414 Zamak Gaming Headset. Deze mochten we in samenwerking met Media Tornado een keer verloten. Met een krachtig geluid en comfortabele hoofdkussens kan je deze headset urenlang achter elkaar dragen. De headset is bovendien te gebruiken voor zowel je console, pc als telefoon!

Om kans te maken moest je op de prijsvraag én nog een ander forum- of nieuwsbericht op onze website reageren. Uit alle deelnemers hebben we één gelukkige winnaar getrokken: @luukgaming van harte gefeliciteerd met deze prijs!

We vragen je om jouw adresgegevens naar info@dailynintendo.nl te sturen en wensen je alvast veel plezier met de headset!

Niets gewonnen? Momenteel kun je ook meedoen met onze Cannibal Cuisine prijsvraag en ook de komende periode verwachten we een aantal leuke prijsvragen voor je in petto te hebben!