Urban Flow verschijnt 26 juni

De actie puzzel game Urban Flow is vanaf volgende maand te vinden in de Nintendo eShop.

Baltoro Games heeft bekend gemaakt dat hun puzzel spel, Urban Flow, naar de Nintendo Switch komt. In de game zul je verkeerslichten bedienen en is het aan jou de taak om te zorgen dat er geen botsingen zullen plaatsvinden. Het verkeer moet dus soepel kunnen doorrijden. In de game zijn wel 100 van zulke levels te vinden. Als je het rustig aan wil doen, kun je er ook voor kiezen om de Endless en Chill modus te spelen. Baltoro Games heeft ook een trailer uitgebracht waar je de chaos zonder verkeerslichten goed kan zien. Bekijk de trailer hieronder.