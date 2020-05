[Release Radar] Uitgelichte releases week 22

Zin in een nieuw spel? Wij hebben de nieuwe releases van komende week weer op een rijtje gezet.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Het was deze week erg moeilijk om een keuze te maken. Elke week komen er een paar handen vol spellen uit, maar soms springen er meer uit dan andere weken. Dat was nu het geval. Deze editie van de Release Radar zal bestaan uit vier titels die je niet wilt missen! Waar kijk jij naar uit? Laat het ons weten in de comments.

Minecraft Dungeons

Verschijnt op: 26 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Wanneer je Minecraft niet kent, heb je wel een beetje onder een steen geleefd. Dit razend populaire pixel-spel heeft miljoenen spelers over de hele wereld op verschillende consoles. Vanaf aanstaande dinsdag komt Minecraft Dungeons beschikbaar op de Nintendo Switch. De naam zegt het al: Minecraft Dungeons is een nieuw actie-avontuur geïnspireerd op dungeon crawlers. Gebruik power-ups, vindt een grote verscheidenheid aan wapens en versla de eindbaas!

Atomicorps

Verschijnt op: 28 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Atomicrops is een mix van harvest moon en plants vs. zombies: je moet er voor zorgen dat jouw groenten en rozen groeien terwijl je allerlei tegenstanders verslaat die jouw tuintje willen verpesten. “Farm, Marry, Kill” is de slogan van dit spel en zegt alles: verbouw je groenten, trouw met jouw liefde om samen tegenstanders te vermoorden. Romantischer gaat het niet worden..

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Verschijnt op: 29 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. In deze RPG ga jij er alles aan doen om te zorgen dat jouw ras niet uitsterft, daarom ga je op reis in een grote wereld waar geen einde aan lijkt te komen. De Definitive Edition heeft een nieuwe epiloog, HD-graphics, een soepelere gameplay en gemasterde muziektracks.

Adam’s Venture

Verschijnt op: 29 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Kruip in de huid van Adam en ga samen met jouw bondgenoot Evelyn op avontuur om het geheim van Eden te ontrafelen. In dit spel wordt actie en puzzelen gecombineerd. Met het oplossen van puzzels ontdek je geheimen van Eden waardoor je steeds dichter bij het doel komt. Dit jaren ’20 gebaseerde avontuur is aanstaande vrijdag beschikbaar in de eShop.