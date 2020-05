[Prijsvraag] Win Cannibal Cuisine

Wij geven een exemplaar weg van het knotsgekke kookspel van Rocket Vulture!

Koken als een kannibaal? Dat klinkt misschien vreemd maar is wel wat je doet in de net verschenen Switch-titel Cannibal Cuisine. Deze game, laat je weliswaar koken met fruit en groente, maar dan wΓ©l in combinatie met bijvoorbeeld heerlijk gekookte toeristen. Het spel kent zowel lokale als online mutliplayer en dus zou jij straks zomaar met het gezin aan de slag kunnen gaan met deze party-game. In samenwerking met Game-Drive verloten we namelijk 1x een digitale versie van de game.

Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie prijs? Simpel! Reageer op dit bericht door te laten weten waarom jou de game zo leuk lijkt! Meedoen kan tot en met 26 mei. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak β€˜m hier (gratis) aan! Veel succes!

