Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Met onder andere Minecraft Dungeons en Shantae!

Er zijn weer een hoop nieuwe bestandsgroottes te vinden van Switch-titels in de Nintendo eShop. De grootste van deze week is Little Misfortune en bedraagt 6,5GB. De kleinste van de week is net geen 100MB, dat is namelijk Missile Command: Recharged met 95MB. Ga jij een van deze games halen? Laat het ons weten in de reacties.