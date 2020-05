Do Not Feed the Monkeys gepland voor juni

Het lijkt erop dat de game in juni op de Switch gaat verschijnen.

Do Not Feed the Monkeys lijkt een releasedatum te hebben gekregen. In de Nintendo eShop is het spel te vinden met een releasedatum van 1 juni. In de game word je uitgenodigd voor ‘The Primate Observation Club’, waar je de levens van andere mensen zult moeten observeren en analyseren. Je kunt zelf kiezen wat je gaat doen, zal jij simpel de regels volgen of ga jij de dromen van deze mensen saboteren? De trailer van Do Not Feed the Monkeys is hieronder te zien.