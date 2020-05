Death Come True wereldwijd beschikbaar in juni

Een film als spel, waarbij je keuzes het verhaal beïnvloeden.

Kazutaka Kodaka bracht al eerder de game Danganronpa uit, de Japanse franchise is verkrijgbaar op onder andere PlayStation. Inmiddels is bekend gemaakt dat het nieuwe spel van dezelfde makers, een interactief film spelletje, verkrijgbaar zal zijn op onder andere de Nintendo Switch vanaf juni.

Death Come True is een horror verhaal, waarin de hoofdpersoon een jonge Japanse man is die samenwerkt met een vrouwelijke politie officier. Door het maken van bepaalde keuzes kan je de verhaallijn beïnvloeden. Hierdoor zijn meerdere eindes mogelijk en is de replay value van het spel erg groot. Er zal onder andere Engelse ondertiteling beschikbaar zijn.