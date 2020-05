Journey to the Savage Planet beschikbaar voor de Nintendo Switch

De avontuurlijke game Journey to the Savage Planet is plotseling digitaal verschenen op de Switch.

De bedoeling is dat de fysieke release in Europa uitkomt op 25 juni. De Verenigde Staten moeten iets langer wachten op de fysieke release. Het gerucht dat het spel zou uitkomen verscheen al eerder maar een officiƫle aankondiging is er nooit geweest

In het spel ga je op bezoek bij planeet AR-Y26. Het is de bedoeling om te achterhalen of deze planeet bewoonbaar is voor mensen. Tijdens de ontdekkingstocht zal je genieten van de natuur en kom je de nodige vreemde wezens tegen.