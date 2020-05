What the Golf? krijgt eigen fysieke release

Met exclusieve goodies!

Gister kwam het bizarre golf spel dan eindelijk naar de Nintendo Switch in digitale vorm. Voor de mensen die liever fysieke games willen verzamelen hebben we goed nieuws: What the Golf krijgt namelijk ook een fysieke versie!

iam8bit neemt vanaf nu preorders aan voor de fysieke versie van het spel met een bijpassende vinyl soundtrack. Hiernaast zal de fysieke versie ook een stickervel en een voorblad met unieke art bevatten.

Wees er snel bij want er worden maar 2500 exemplaren geproduceerd. Deze zullen naar verwachting in het derde gedeelte van 2020 worden verzonden.

Wil je je eigen exemplaar bemachtigen? Dat kan hier.