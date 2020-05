Update 1.2.1 nu beschikbaar voor Animal Crossing: New Horizons

Nintendo pakt een aantal bugs aan.

Nintendo heeft een nieuwe update voor Animal Crossing: New Horizons uitgebracht, die een aantal bugs moet oplossen. Om welke bugs het gaat is niet duidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk worden hiermee de zogeheten duplication glitches aangepakt. Door deze fouten in de game konden spelers bepaalde voorwerpen kopiëren. Of Nintendo alle bugs heeft hersteld is niet duidelijk, aangezien vorige week nog een nieuwe fout ontdekt is waarmee spelers door middel van brieven alle voorwerpen eindeloos kunnen dupliceren.

De officiële patch notes van de update zijn hieronder te vinden. Nintendo heeft beloofd in de toekomst nog veel updates voor Animal Crossing uit te brengen, die ook nieuwe content naar de game zullen brengen. De laatste update voegde Leif, Redd, een nieuwe museumupgrade en evenementen van april tot en met juni toe.

Ver. 1.2.1 [2020.5.22]

It has been updated if the version notation at the top right of the software title screen is “Ver. 1.2.1”. General

Fixed some bugs. Patch notes versie 1.2.1-update Animal Crossing: New Horizons

