Tricky Towers krijgt fysieke Limited Edition

Vanaf 28 mei kun je deze fysieke Limited Edition van Tricky Towers vooruitbestellen!

Super Rare Games brengt volgende week dus Tricky Towers: Collector’s Edition uit in hun webshop. Dit is een extra speciale versie, want er zijn maar 4000 stuks wereldwijd beschikbaar. Deze collectors-editie heeft alle zes DLC’s op de cartridge staan (Gem Bricks, Candy Bricks, Holographic Bricks, Galaxy Bricks, Spirit Animal Pack, en Indie Friends). Indie Friends heeft karakters van onder andere het spel Octodad, TowerFall en meer! Ook komt het spel met een colour manual van maar liefst 12 pagina’s, artwork van het spel, een exclusieve sticker en drie verzamelkaarten, die random zijn uitgezocht uit een set van vijf.

Tricky Towers is een multiplayer puzzelgame, waar jij moet zorgen dat je de beste en hoogste toren hebt van al je vrienden! Er zitten vele haken en ogen aan het bouwen van de perfecte toren. Je kunt bijvoorbeeld magie gebruiken om de structuur van je toren sterker te maken of om de toren van je tegenstander kapot te maken. Tricky Towers heeft lokale en online speelmogelijkheden en je kan met vier mensen tegelijk spelen. Als je wil oefenen voordat je online speelt kan dat ook in de single player trials, daar zijn er maar liefst 50 van.

Benieuwd naar Tricky Towers: Collector’s Edition? Bekijk hier een trailer!