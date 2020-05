Street Power Soccer komt deze zomer naar Nintendo Switch

Actie-arcade sportspel Street Power Soccer komt deze zomer naar de Nintendo Switch en andere platforms!

Het spel komt dus ook naar andere platforms, zoals de PlayStation 4, Xbox One en PC! dit spel brengt je innerlijke profvoetballer naar boven, alles wat je nodig hebt is een bal! Je speelt voetbal op straat en leert allerlei trucs en technieken die je verder helpen. In de zes verschillende game-modes reis je over de hele wereld!

Vanuit elk land ontmoet je een expert. Elke expert heeft een eigen freestyle trucje, en die kun jij ook leren! Je ontmoet experts uit Frankrijk, Spanje, Engeland, Braziliƫ en Amerika. Welke skills deze unieke experts allemaal hebben wordt nog aangekondigd. Ben jij klaar om de wereld te veroveren met je voetbal-skills?

Benieuwd naar Street Power Soccer? Bekijk hier de reveal trailer!