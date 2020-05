Screenshots The Outer Worlds op Switch

Een kijkje naar de Switch-versie van dit intergalactische avontuur.

De Switch-release van The Outer Worlds komt steeds dichter bij. Desondanks hebben we deze versie van de game nog maar weinig in actie gezien. Obsidian Entertainment heeft nu verschillende nieuwe screenshots uitgegeven die The Outer Worlds op Switch, zodat we een beter beeld kunnen krijgen van de game op Nintendo’s hybride console.

The Outer World is ontwikkeld door Obsidian Enternaiment, de oorspronkelijke ontwikkelaars van de Fallout-serie, voordat deze werd overgenomen door Bethesda. In de game ontwaak je uit cryoslaap op een kolonistenschip dat verloren ging op weg naar Halcyon, de verste kolonie vanaf Aarde dat op de rand ligt van het universum. In de game staan je eigen keuzes centraal en kies je dus hoe het verhaal zich vordert.

The Outer Worlds verschijnt op 5 juni 2020 voor Nintendo Switch.