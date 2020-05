[Prijsvraag] Win een Trust Gaming GXT 414 Zamak headset

Tijd voor een nieuwe prijsvraag! Deze keer maken jullie kans op de GTX 414 multiplatform gaming-headset van Trust!

Veel thuis zitten zou zomaar ook eens héél veel gamen kunnen betekenen en dan kan een goede headset best wel eens fijn zijn. Wij bieden uitkomst want bij Daily Nintendo maak je nu kans op de Trust GXT 414 Zamak Gaming Headset, welke we in samenwerking met Media Tornado een keer mogen verloten. Met een krachtig geluid en comfortabele hoofdkussens kan je deze headset urenlang achter elkaar dragen. De headset is bovendien te gebruiken voor zowel je console, pc als telefoon!

Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie prijs? Reageer zowel op dit bericht alsmede op nog een ander forum- danwel nieuwsbericht op Daily Nintendo. Meedoen kan tot en met 23 mei. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd, Daily Nintendo kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet aankomen van de prijs. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.