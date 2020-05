Five Nights at Freddy’s: Help Wanted footage

De verwrongen animatronics zijn weer terug van weggeweest

In het spel Five Nights at Freddy’s Help Wanted keer je terug naar de plek waar je favoriete killer animatronics rondlopen. Hier moet je de animatronics nakijken wanneer dit nodig is, ventilatiesystemen repareren en het nachtelijke zaakje in de gaten houden vanuit je kantoor.

Het enige probleempje is dat hetzelfde zaakje vol zit met bloeddorstige animatronics die je willen vermoorden. Deze selectie van robots bestaan uit: Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Springtrap, The Mangle, Funtime Foxy, and Circus Baby en meer!

Kun jij de vele minigames met deze bende overleven of ontmoet je een minder goed einde dan je gehoopt had? Bekijk de footage van Fibe Nights at Freddy’s: Help Wanted hieronder: