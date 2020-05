Catherine: Full body trailer promoot Persona 5 content in spel

Gratis en voor niks in de Nintendo Switch versie van Catherine: Full body!

Een nieuwe trailer voor Catherine Full body is uitgebracht met een leuke twist: onze favoriete phantom thief zit erin! Joker promoot de game en laat in de trailer zijn eigen segment zien uit het spel. Dit was in de vorige versie van Catherine: Full body extra DLC maar zit nu al in het spel. In deze extra content moet Joker een gebied verkennen genaamd ”Menhir”.

Verder gebruikt de trailer footage van de PS4-versie terwijl het de Nintendo Switch promoot, een beetje apart wellicht?

Bekijk de trailer van het Persona 5 segment in Catherine: Full body hieronder:

Catherine: Full Body komt op 7 juli 2020 uit in het Westen.